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МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с Днем Победы Турции

Политика Материалы 30 августа 2023 12:50 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с Днем Победы Турции

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана сделало публикацию в связи с 30 августа - Днем Победы Турции.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в социальной сети "X" (Twitter).

"В 101-ю годовщину победы 30 августа, одной из славных страниц истории Турции, решившей судьбу войны за независимость, мы чтим память архитектора этой победы Мустафы Кемаля Ататюрка и его соратников", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Турции 30 августа отмечается праздник Победы и День Вооруженных сил.

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