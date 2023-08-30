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Джейхун Байрамов поздравил Турцию с Днем Победы

Политика Материалы 30 августа 2023 13:05 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов поздравил Турцию с Днем Победы

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Турцию с Днем Победы.

Как сообщает в среду Trend, об этом министр написал на своей странице в социальной сети "X" (Twitter).

"Сегодня отмечается 101-я годовщина Большого праздника, который является воплощением славной победы братской Турции в войне за независимость, достигнутой ее упорством и героизмом.

Поздравляю братскую Турцию с этим событием", - говорится в публикации.

Отметим, что в Турции 30 августа отмечается праздник Победы и День Вооруженных сил.

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