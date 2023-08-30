Армяне проявляли бесчеловечное отношение к азербайджанским пленным - Омбудсмен Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Ссылаясь на документы, обнародованные Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана, следует отметить, что во время оккупации азербайджанских территорий армянскими вооруженными формированиями к пленным и взятым в заложники гражданам Азербайджана относились не только бесчеловечно, они даже использовались в различных целях.

" Чтобы усилить чувство ненависти в армянском обществе, пленных передавали гражданскому населению и демонстративно унижали и оскорбляли на площадях. Их использовали в качестве рабов, особенно на вредных производствах. В дни памяти о "геноциде армян" и на могилах членов бандформирований, террористов и армянских солдат, погибших в боях, совершались жертвоприношения. Пленные использовались при сносе и разграблении исторических памятников, кладбищ, домов и административных зданий в оккупированных населенных пунктах, другими словами, в актах вандализма. Их провоцировали на совершение физических и аморальных действий в отношении друг друга и т.п.

Имеются также факты подстрекательства армянскими спецслужбами заложников к совершению террористических актов и диверсий против Азербайджанской Республики, путем угроз и шантажа", - говорится в отчете.

Отметим, что Уполномоченным по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой подготовлен отчет об азербайджанцах, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. Отчет адресован соответствующим международным организациям по случаю 30 августа - Международного дня жертв насильственных исчезновений. Основной целью данного отчета является доведение до сведения международной общественности вопроса о судьбе около 4 000 пропавших без вести азербайджанцев, обеспечение предоставления информации о них, а также обращений их семей.