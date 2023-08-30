Российские миротворцы предложили армянам пропустить 40 тонн муки, отправленной из Баку в Ханкенди

БАКУ /Trend/ - Российские миротворцы предложили пропустить в Ханкенди 40 тонн муки, отправленной из Баку. Однако армянские сепаратисты в Карабахе не приняли их предложение.

Как сообщает в среду Trend, об этом стало известно со слов Давида Ишханяна, называющего себя "спикером" так называемого "парламента" сепаратистов в Карабахе.

По его словам, вопрос пропуска в Ханкенди гуманитарного груза, отправленного из Баку, обсуждался вчера с командованием российских миротворцев, однако переговоры не принесли результатов.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общество Красного полумесяца отправило 40 тонн муки для проживающих в Карабахе жителей армянского происхождения. Автоколонна с гуманитарной помощью въехала накануне на дорогу Агдам-Ханкенди. В настоящее время представители Общества Красного полумесяца ведут переговоры с российскими миротворцами относительно пропуска гуманитарного груза.

Президент Азербайджанского общества Красного полумесяца Новруз Аслан ранее сказал журналистам, что в будущем жителям армянского происхождения в Карабахе могут быть доставлены и другие необходимые товары.

Отметим, что остатки сепаратистского режима в Карабахе уже давно различными способами пытаются убедить мировую общественность и международные организации в том, что Азербайджан, установив пограничный пункт пропуска на Лачинской дороге, якобы "держит в блокаде" армянских жителей Карабаха, создал для них "гуманитарную кризисную ситуацию", и что якобы армяне "сталкиваются с нехваткой продовольствия". Армения, которая продолжает манипуляции по поводу существования якобы "напряженной гуманитарной ситуации" и "блокады" в регионе, тормозит мирный процесс вместо того, чтобы следовать достигнутым договоренностям по решению вопросов, связанных с использованием Лачинской и других альтернативных дорог для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона.

Азербайджанская сторона в очередной раз демонстрирует гуманистический подход и направляет гуманитарную помощь проживающим в Карабахе гражданам армянского происхождения.