Азербайджан опроверг утверждения армян о том, что мука из Баку просроченная (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:13)

АГДАМ /Trend/ - Утверждения армян о том, что мука весом 40 тонн, отправленная из Баку в Ханкенди, является просроченной, необоснованны.

Как сообщает в среду Карабахское бюро Trend, об этом сказал сотрудникам зарубежных медиа-структур представитель Общества Красного полумесяца Азербайджана Эльшан Салимзаде.

По его словам, мука, находящаяся в двух грузовиках (по 20 тонн в каждом), является мукой высшего качества и произведена 28 августа 2023 года.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общество Красного полумесяца отправило 40 тонн муки для проживающих в Карабахе жителей армянского происхождения. Автоколонна с гуманитарной помощью въехала накануне на дорогу Агдам-Ханкенди. В настоящее время представители Общества Красного полумесяца ведут переговоры с российскими миротворцами относительно пропуска гуманитарного груза.

Сотрудники Bloomberg, BBC, Getty Image и других медиа-структур прибыли на территорию, где стоят грузовики с гуманитарным грузом, для ознакомления с ситуацией.

Напомним, что остатки сепаратистского режима в Карабахе уже давно различными способами пытаются убедить мировую общественность и международные организации в том, что Азербайджан, установив пограничный пункт пропуска на Лачинской дороге, якобы "держит в блокаде" армянских жителей Карабаха, создал для них "гуманитарную кризисную ситуацию", и что якобы армяне "сталкиваются с нехваткой продовольствия". Армения, которая продолжает манипуляции по поводу существования якобы "напряженной гуманитарной ситуации" и "блокады" в регионе, тормозит мирный процесс вместо того, чтобы следовать достигнутым договоренностям по решению вопросов, связанных с использованием Лачинской и других альтернативных дорог для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона.

Азербайджанская сторона в очередной раз демонстрирует гуманистический подход и направляет гуманитарную помощь проживающим в Карабахе гражданам армянского происхождения.