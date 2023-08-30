Общественное объединение "Семьи пропавших без вести в Карабахе" распространило заявление (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Общественное объединение "Семьи пропавших без вести в Карабахе" распространило заявление.

Как сообщает в среду Trend, заявление зачитала председатель объединения Кенуль Бейбутова - сестра пропавшего без вести Аббаса Бейбутова.

"К сожалению, в результате военной агрессии наряду с военными пропали без вести 872 гражданских лица, среди которых 29 детей, 98 женщин и 112 стариков. Они были взяты в плен или оставлены на оккупированных территориях, что подтверждается показаниями свидетелей. В ряде случаев люди пропали без вести вместе с членами своих семей и родственниками, целые поколения были уничтожены. Расследования подтверждают, что от 2 до 7 членов 61 семьи пропали без вести во время Первой Карабахской войны, и за это время не было предоставлено никакой информации о них. Это неуважение не только к семьям азербайджанских погибших, но и ко всему человечеству. Факты и показания свидетелей подтверждают, что во время оккупации армянскими военными суверенных территорий Азербайджанской Республики в ходе Первой Карабахской войны, с грубым нарушением норм международного гуманитарного права, гражданское население было подвергнуто нападениям, а пожилые люди, которые не могли покинуть свои дома, были сожжены в своих домах, избиты и подвергнуты жестоким пыткам, повешены или расстреляны.

В соответствии с требованиями международного гуманитарного права и Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, признается право семей пропавших без вести на получение информации о лицах, пропавших без вести в ходе вооруженных конфликтов. Однако более 30 лет члены семей пропавших без вести азербайджанцев лишены этого права.

Мы призываем президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и госсекретаря США Энтони Блинкена призвать и оказать давление на Армению с целью предоставления информации о судьбе пропавших без вести лицах, и о массовых захоронениях.

Призываем Международный Комитет Красного Креста и Международную комиссию по пропавшим без вести лицам активизировать свои усилия в этой области.

Проблема пропавших без вести лиц актуальна не только для Азербайджана, но и для всей мировой общк для глобальное значение. Поэтому мы призываем генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша назначить специального докладчика ООН по делам пропавших без вести лиц.

Мы - азербайджанские семьи пропавших без вести, желаем скорейшего завершения всех вооруженных конфликтов, установления мира и спокойствия во всех уголках планеты, чтобы ни один человек не пропал без вести, независимо от его национальной принадлежности", - говорится в заявлении.

Отметим, что 30 августа - Международный день жертв насильственных исчезновений.

Уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой был подготовлен отчет об азербайджанцах, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, который был адресован соответствующим международным организациям.