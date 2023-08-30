Азербайджанская община в Нидерландах выразила протест против провокаций Армении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Активисты азербайджанской общины в Нидерландах провели мирную акцию перед Дворцом правосудия в Гааге.

Как сообщает в среду Trend, акция, проведенная при поддержке Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии и организованная Европейским объединением азербайджанских женщин "Ана Ветен", направлена ​​на то, чтобы проинформировать о деяниях Армении, которая на протяжении 30 лет проводила оккупационную политику против Азербайджана, пытается превратить мировое сообщество в инструмент своей манипуляционной кампании и совершает провокации в Карабахском регионе Азербайджана.

В ходе акции развевались флаги Азербайджана и Турции, были исполнены фрагменты мугамов и песен, посвященных Карабахскому региону Азербайджана. Внимание голландской общественности привлекли плакаты с лозунгами "Азербайджан хочет мира, Армения хочет войны", "Армения отвергает мир, выбирает войну", "Армения, подпиши мирное соглашение!", "Армения искажает факты и обманывает мировую общественность", "На землях Азербайджана не должно быть армянских солдат!", "Армения, прекрати нападение!", "Армения, прекрати минирование наших земель!", "Мины Армении убивают мирных жителей!", "Мины Армении = военные преступления!", "Экологическому террору Армении на территориях Азербайджана должен быть положен конец!", "Армения уничтожает культурное наследие Азербайджана в Ереване" и другими лозунгами.

Участники акции потребовали от международной общественности положить конец военному и экологическому террору Армении в Карабахском регионе Азербайджана, обеспечить безопасность граждан Азербайджана в Карабахе, поддержать мирные усилия азербайджанского государства. Акция завершилась под лозунгом "Карабах - это Азербайджан!".

Заинтересовавшимся акцией жителям Гааги были розданы буклеты с информацией о военных и экологических преступлениях Армении. В буклетах указывается, в частности, что минный террор со стороны Армении угрожает жизни азербайджанских граждан, число жертв мин в Азербайджане после войны 2020 года достигло 303 человек, отказ официального Еревана предоставить точные карты мин является грубым нарушением прав человека и предоставлена другая информация о преступлениях Армении.