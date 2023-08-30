Зарубежные НПО обратились к международной общественности в связи с пропавшими без вести азербайджанцами (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Зарубежные НПО обратились к международной общественности в связи с пропавшими без вести в результате военной агрессии Армении азербайджанцами.

Как сообщает в среду Trend, в обращении содержится призыв активизировать усилия по поиску азербайджанцев, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении.

"Мы, организации гражданского общества, подписавшие данное совместное заявление, обращаемся к международной общественности с просьбой принять срочные меры в связи с прояснением судьбы тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении против Азербайджана. Сложившаяся ситуация демонстрирует острую необходимость международных усилий по решению проблемы пропавших без вести и оказанию помощи их семьям. 3 890 азербайджанцев были официально зарегистрированы как пропавшие без вести во время Первой Карабахской войны (3 171 - военнослужащие, 719 - гражданские лица). Среди гражданских лиц 71 ребенок, 267 женщин и 326 пожилых людей.

872 пропавших без вести, среди которых 29 детей, 98 женщин и 112 пожилых людей, были либо взяты в заложники, либо не смогли покинуть места проживания. В некоторых случаях пропали без вести целые семьи. Кроме того, во время Второй Карабахской войны пропали без вести шесть азербайджанцев, о судьбе которых также по сей день нет никакой информации", - говорится в заявлении.

Было отмечено, что международное гуманитарное право уделяет внимание проблеме в связи с лицами, пропавшими без вести во время вооруженных конфликтов, а Женевские конвенции, принятые в 1949 году, определяют особые требования в связи с такой ситуацией. "Согласно требованиям международного гуманитарного права, стороны конфликта обязаны разыскивать пропавших без вести и определять их количество. Сюда входят как бойцы, с которыми был утерян контакт, так и гражданские лица, разлученные со своими семьями. От сторон требуется, чтобы они собирали и представляли информацию о пропавших без вести и облегчали общение между пленными и заложниками и их семьями. Они также должны организовать идентификацию умерших и проинформировать об этом их семьи. Семьи пропавших без вести имеют право знать о местонахождении своих близких, - говорится в заявлении.

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