Зарубежные НПО обратились к международной общественности в связи с пропавшими без вести азербайджанцами (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Зарубежные НПО обратились к международной общественности в связи с пропавшими без вести в результате военной агрессии Армении азербайджанцами.

Как сообщает в среду Trend, в обращении содержится призыв активизировать усилия по поиску азербайджанцев, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении.

"Мы, организации гражданского общества, подписавшие данное совместное заявление, обращаемся к международной общественности с просьбой принять срочные меры в связи с прояснением судьбы тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении против Азербайджана. Сложившаяся ситуация демонстрирует острую необходимость международных усилий по решению проблемы пропавших без вести и оказанию помощи их семьям. 3 890 азербайджанцев были официально зарегистрированы как пропавшие без вести во время Первой Карабахской войны (3 171 - военнослужащие, 719 - гражданские лица). Среди гражданских лиц 71 ребенок, 267 женщин и 326 пожилых людей.

872 пропавших без вести, среди которых 29 детей, 98 женщин и 112 пожилых людей, были либо взяты в заложники, либо не смогли покинуть места проживания. В некоторых случаях пропали без вести целые семьи. Кроме того, во время Второй Карабахской войны пропали без вести шесть азербайджанцев, о судьбе которых также по сей день нет никакой информации", - говорится в заявлении.

Было отмечено, что международное гуманитарное право уделяет внимание проблеме в связи с лицами, пропавшими без вести во время вооруженных конфликтов, а Женевские конвенции, принятые в 1949 году, определяют особые требования в связи с такой ситуацией. "Согласно требованиям международного гуманитарного права, стороны конфликта обязаны разыскивать пропавших без вести и определять их количество. Сюда входят как бойцы, с которыми был утерян контакт, так и гражданские лица, разлученные со своими семьями. От сторон требуется, чтобы они собирали и представляли информацию о пропавших без вести и облегчали общение между пленными и заложниками и их семьями. Они также должны организовать идентификацию умерших и проинформировать об этом их семьи. Семьи пропавших без вести имеют право знать о местонахождении своих близких.

Армения уклоняется от предоставления информации о судьбе пропавших без вести азербайджанцев их семьям. Женевские конвенции подчеркивают важность защиты прав и достоинства жертв вооруженных конфликтов, в том числе пропавших без вести, и направлены на облегчение страданий их семей. Скрывая информацию о пропавших без вести азербайджанцах, Армения грубо нарушает международное гуманитарное право и вышеупомянутые Женевские конвенции, права человека, права пропавших без вести и членов их семей на получение информации о судьбе пропавших без вести. Более 30 лет данные семьи были лишены Арменией этого фундаментального права. Расследования Общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе" показывают, что во время Первой Карабахской войны пропали без вести от 2 до 7 членов каждой из 61 семьи, но судьба ни одного из них до сих пор неизвестна. Эта тяжелая ситуация не только сказывается на семьях пропавших без вести азербайджанцев, но и постыдна для человечества.

Соответствующими государственными учреждениями Азербайджанской Республики были предприняты большие усилия по выяснению судьбы пропавших без вести лиц. В результате этих инициатив были проведены сбор биологических образцов у семей, анализ ДНК и раскопки на освобожденных территориях, что дало семьям надежду. Некоторое время назад были обнаружены девять массовых захоронений. Одно из таких массовых захоронений было обнаружено в селе Башлыбель Кяльбаджарского района, 3 – в селе Эдилли Ходжавендского района, 1 – в селе Фаррух Ходжалинского района, 2 – в селе Дашалты Шушинского района, 1 – в городе Шуша и 1 – в селе Сарыджалы Агдамского района. Обнаружено еще несколько массовых захоронений и начаты исследования в этом направлении.

Систематические зверские убийства и неподобающие захоронения людей являются оскорблением всех человеческих ценностей и свидетельством невообразимой жестокости. Проблема пропавших без вести людей является глобальной проблемой, затрагивающей различные регионы и страны мира. Феномен пропажи людей из-за вооруженных конфликтов или других подобных обстоятельств подчеркивает общую ответственность стран и международных организаций за решение этой насущной проблемы. Усилия по решению проблемы пропавших без вести людей требуют их поиска и идентификации, оказания поддержки их семьям, сотрудничества в области защиты прав и достоинства человека, создания правовой базы и реализации гуманитарных инициатив.

Мы призываем Армению предоставить географические координаты массовых захоронений, где находятся останки 4000 азербайджанцев, подвергшихся пыткам, бесчеловечному обращению и убитых в лагерях во время Первой Карабахской войны.

Мы призываем МККК активизировать усилия по выяснению судьбы и местонахождения пропавших без вести азербайджанцев и вступить с этой целью в диалог с Арменией.

Мы призываем Международную комиссию по пропавшим без вести лицам (ICMP) усилить внимание к вопросу прояснения судьбы азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой и Второй Карабахских войн, и получить информацию об их судьбе.

Мы требуем от международных организаций призвать Армению срочно обнародовать информацию о пропавших без вести азербайджанцах и сообщить координаты массовых захоронений.

Мы призываем ООН создать институт Специального докладчика по вопросу пропавших без вести лиц и чтобы докладчик внес свой вклад в решение этой глобальной проблемы, связанной с пропавшими без вести лицами", - говорится в заявлении.

Данное обращение подписали:

Айша Хафизович Хаджимешич, Общественное объединение "Движения матерей анклавов Сребреница и Жепа", Босния и Герцеговина;

Пэтси Стилло, Partners In Health, США;

Элиуд Эмери, Consortium of Grassroots, Кения;

Мохаммад Букс, Sukaar Welfare Organization, Пакистан;

Питер Овити, Организация проектов развития молодежи "WOTE", Кения;

Рисикат Абимбола Акевула, "Экологическое Общество Нигерии", Нигерия;

Мохмад Хусейн Лун, Международная комиссия по правам человека, Индия;

Линдокуле Сибия, Организация молодежи и женщин за перемены, Эсватини;

Ридхивани Садиги, Гражданская сеть по развитию Кении, Кения;

Хоте Касонго Илунга, "Biso", Демократическая Республика Конго.