Армяне совершили нападение на посольство Азербайджана в Ливане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Около 50 лиц армянского происхождения, проводивших акцию перед посольством Азербайджанской Республики в Ливане, нанесли удары по забору вокруг административного здания посольства и бросили в здание бутылки с краской и горючей смесью, которые они принесли с собой.

Об этом сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана.

В результате нападения сотрудники посольства не пострадали.

К моменту прибытия на место инцидента сотрудников правоохранительных органов, нападавшим удалось скрыться.

В целях выявления и задержания преступников, причастных к нападению на посольство Азербайджана, в МИД Ливана была направлена нота и приняты соответствующие меры.

В настоящее время охрана посольства усилена, проводится расследование.