Дипкорпус ознакомится с пунктом на дороге Агдам–Ханкенди, где находятся продовольственные грузы Азербайджанского общества Красного Полумесяца

АГДАМ/Trend/ - 31 августа начался ознакомительный визит в Агдам аккредитованных в Азербайджане представителей дипломатического корпуса и военных атташе.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, в поездке принимают участие около 60 человек из более чем 50 стран и международных организаций, в том числе Турции, Китая, России, Японии, Швейцарии, Польши, Чехии, Болгарии, Румынии, Сербии, Аргентины, Колумбии, Мексики, Южной Кореи, Индонезии, Израиля, ОАЭ, Алжира, Катара, Ирака, Ирана, Афганистана, Ливии, Палестины, Украины, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Грузии, Таджикистана и других стран, ООН, Всемирной организации здравоохранения, ТЮРКПА и ряда международных организаций, а также иностранные журналисты.

Целью визита является ознакомление с пунктом размещения продовольственных грузов Азербайджанского общества Красного Полумесяца на дороге Агдам-Ханкенди.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца организовало доставку продовольствия для удовлетворения потребностей лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом регионе. На начальном этапе планируется доставка 40 тонн муки по маршруту Агдам-Ханкенди.