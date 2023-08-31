Президент Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора компании Total Energies

БАКУ/Trend/ - 31 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора компании Total Energies Патрика Пуянне.

Как сообщает Trend, на встрече было подчеркнуто начало добычи на месторождении «Абшерон», главе государства была предоставлена подробная информация о параметрах проекта. Было отмечено, что добывающая скважина является самой продуктивной скважиной с наименьшими выбросами углерода. Это - отчетливый показатель богатого потенциала и перспектив месторождения.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о расширении деятельности компании Total Energies в Азербайджане, в том числе переходе на стадию полномасштабной разработки месторождения «Абшерон», была выражена заинтересованность компании в участии в проектах. Были обсуждены перспективы и потенциал реализации на территории страны, в том числе в Нахчыване, проектов в области возобновляемой энергии.