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Община Западного Азербайджана обратилась к председателю комитета Бундестага Германии

Политика Материалы 31 августа 2023 10:42 (UTC +04:00)
Община Западного Азербайджана обратилась к председателю комитета Бундестага Германии

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Председатель комитета Бундестага Германии по иностранным делам Михаэль Рот выступил с заявлением о важности того, чтобы миссия Евросоюза в Армении охватывала и территорию Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим Община Западного Азербайджана распространила заявление.

В заявлении содержится требование к Роту воздержаться от подобных провокационных заявлений, направленных против суверенитета Азербайджана.

"Доводим до сведения Рота, что большая часть территорий, патрулируемых миссией Евросоюза в Армении – это территории, на которых когда-то жили и с которых были депортированы азербайджанцы.

Община Западного Азербайджана считает, что Рот должен призвать правительство Армении обеспечить возвращение азербайджанцев на земли своих предков, а миссию Европейского Союза – внести свой вклад в этот процесс", - говорится в заявлении.

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