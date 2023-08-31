Община Западного Азербайджана обратилась к председателю комитета Бундестага Германии

БАКУ /Trend/ - Председатель комитета Бундестага Германии по иностранным делам Михаэль Рот выступил с заявлением о важности того, чтобы миссия Евросоюза в Армении охватывала и территорию Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим Община Западного Азербайджана распространила заявление.

В заявлении содержится требование к Роту воздержаться от подобных провокационных заявлений, направленных против суверенитета Азербайджана.

"Доводим до сведения Рота, что большая часть территорий, патрулируемых миссией Евросоюза в Армении – это территории, на которых когда-то жили и с которых были депортированы азербайджанцы.

Община Западного Азербайджана считает, что Рот должен призвать правительство Армении обеспечить возвращение азербайджанцев на земли своих предков, а миссию Европейского Союза – внести свой вклад в этот процесс", - говорится в заявлении.