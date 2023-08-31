Хикмет Гаджиев поделился публикацией с дороги Агдам-Аскеран-Ханкенди

БАКУ /Trend/ - Представители дипломатического корпуса в Азербайджане находятся у въезда на дорогу Агдам-Аскеран-Ханкенди.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева в социальной сети "X" (Twitter).

"Мы находимся у въезда на дорогу Агдам-Аскеран-Ханкенди. Представители дипломатического корпуса и группа иностранных журналистов увидят функциональность дороги и два грузовика с мукой, привезенные Азербайджанским обществом Красного Полумесяца", - говорится в публикации.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца организовало доставку продовольствия для удовлетворения потребностей лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом регионе. На начальном этапе планируется доставка 40 тонн муки по маршруту Агдам-Ханкенди.