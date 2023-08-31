Президент Ильхам Алиев: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления дружественных связей между Азербайджаном и Малайзией

БАКУ /Trend/ - Мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления дружественных связей между Азербайджаном и Малайзией.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева, адресованном XVI Верховному главе Малайзии Его величеству аль-Султану Абдуллаху Риайятуддину аль-Мустафе Биллах Шаху ибни аль-Мархум Султан Хаджи Ахмад Шах аль-Мустаин Биллаху по случаю Дня Независимости страны.

"В этом году мы отметили знаменательную годовщину в истории азербайджано-малайзийских связей – 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления дружественных связей между Азербайджаном и Малайзией, расширения нашего представляющего взаимный интерес сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости, в частности, в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения", - говорится в письме.