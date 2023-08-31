Азербайджан направил Франции ноту протеста (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - 31 августа посол Франции в Азербайджане Анн Буйон была вызвана в министерство иностранных дел Азербайджана.

Об этом сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана.

В ходе встречи Буйон была вручена нота протеста в связи с отправкой Францией транспортных средств в направлении погранично-пропускного пункта "Лачин" под видом "гуманитарного груза" в сопровождении руководящих лиц нескольких городов Франции (включая мэра Парижа Анн Идальго), и с тем, что они выступили с провокационными заявлениями против Азербайджана.

Было подчеркнуто, что данные шаги французской стороны являются не только прямым вмешательством во внутренние дела Азербайджана, но и посягательством на охраняемый международным правом суверенитет и территориальную целостность страны.

Было отмечено, что эти провокационные действия, являющиеся инструментом манипулятивной кампании Армении, являются очередным примером шагов, направленных на обострение ситуации в регионе и мотивированных Францией на продолжение Арменией реваншистской позиции, которая усиливается в последние дни.

Азербайджанская сторона расценила демонстративную попытку отправки грузов без согласования с ней, вопреки ее воле и международно-правовым рамкам касательно отправки международной гуманитарной помощи на международно признанную территорию Азербайджана как провокационный акт и довела до сведения французской стороны свой решительный протест.

Азербайджанская сторона настойчиво потребовала от Франции прекращения шагов, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, охраняемых международным правом, а также шагов угрожающих хрупкому процессу нормализации в регионе.