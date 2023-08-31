Поддерживающие армянское лобби коррумпированные политики вчера прибыли к азербайджанской границе - Хикмет Гаджиев

АГДАМ/Trend/ - Армения без согласования с Азербайджаном в целях популизма доставила на ППП "Лачин" различные грузовики.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, об этом сказал журналистам помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Вчера несколько коррумпированных европейских политиков, являющихся сторонниками армянского лобби и находящихся под их влиянием, прибыли на границу с Азербайджаном в рамках этой театральной драмы. Подобные шаги не имеют никакого смысла. Чем прибегать к дешевой показухе, лучше заняться решением реальных вопросов на месте", - добавил он.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца организовало доставку продовольствия для удовлетворения потребностей лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом регионе. На начальном этапе планируется доставка 40 тонн муки по маршруту Агдам-Ханкенди.

Представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Азербайджане, военные атташе и иностранные журналисты 31 августа прибыли в пункт размещения продовольственных грузов Азербайджанского общества Красного Полумесяца на дороге Агдам-Ханкенди, организованный для удовлетворения потребностей проживающих в Карабахе лиц армянского происхождения.