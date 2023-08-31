Незаконный режим в Карабахе должен быть распущен и разоружён – Хикмет Гаджиев

БАКУ/Trend/ - Незаконный режим в Карабахе должен быть распущен и разоружён.

Как сообщает в четверг Trend, об этом написал на своей странице в соцсети “X” (Twitter) помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Отказ от пшеничной муки, поставляемой Азербайджанским обществом Красного Полумесяца, по причине ее происхождения (Азербайджан) является проявлением расизма, поддерживаемого незаконным марионеточным режимом. Азербайджан больше не может терпеть наличие «серой» неконтролируемой зоны на своей территории. Незаконный режим должен быть распущен и разоружён», - написал он.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца организовало доставку продовольствия для удовлетворения потребностей лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом регионе. На начальном этапе планируется доставка 40 тонн муки по маршруту Агдам-Ханкенди.

Армения и созданный ею преступный сепаратистский режим препятствуют открытию дороги Агдам-Ханкенди для доставки груза.