Франция продолжает провокации против Азербайджана - Община

БАКУ /Trend/ - Франция продолжает провокации против Азербайджана. На этот раз эстафета была передана организовавшей шоу с "гуманитарной помощью" делегации французских городов во главе с мэром Парижа Анн Идальго.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении отмечается, что люди с расистским мышлением, подобные Анн Идальго, проливающей сейчас "крокодиловы слезы", никогда не осуждали оккупацию Арменией азербайджанских территорий, изгнание азербайджанцев из Армении, Ходжалинский геноцид, а наоборот, присоединились к Армении и армянской диаспоре.

"Анн Идальго и сопровождающая ее делегация должны прекратить заниматься политическими манипуляциями, положить конец ненависти к азербайджанцам на почве религиозных предрассудков", - говорится в заявлении.