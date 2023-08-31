Если бы армяне нуждались в гуманитарных грузах, они бы не потребовали от миротворцев перекрыть дорогу - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Если бы армяне нуждались в гуманитарных грузах, они бы не потребовали от миротворцев перекрыть дорогу.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана по поводу заявлений, озвученных премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления на заседании правительства.

"Хотелось бы напомнить премьер-министру Армении, который вместо того, чтобы возражать против провокационных действий некоторых представителей армян, выступающих против предложения активизировать движение по Лачинской дороге параллельно с использованием дороги Агдам-Ханкенди для доставки грузов армянским жителям в случае необходимости, обвинил Азербайджан в том, что он якобы "морит голодом" армянских жителей, что в настоящее время в этом районе фуры, отправленные Азербайджанским обществом Красного полумесяца в направлении Агдам-Ханкенди, ожидают проезда в Ханкенди. Если бы армянской стороне действительно были нужны перевозимые грузы, то они не требовали бы от миротворческого контингента блокировать дорогу, и тем самым не препятствовали бы доставке этих грузов. Подход армянских жителей еще раз показал, что утверждения Армении и некоторых представителей армянских жителей относительно "гуманитарной ситуации" являются не чем иным, как политическими манипуляциями", - говорится в комментарии.