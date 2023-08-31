МИД Азербайджана ответил Пашиняну (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Обвинение в адрес азербайджанской стороны в "проведении политики этнической чистки в регионе" абсурдно.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана по поводу заявлений, озвученных премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления на заседании правительства.

В комментарии отмечается, что высказывания на заседании правительства 31 августа премьер-министра Армении, вновь обвинившего Азербайджан в «геноциде», являются проявлением безответственной манипуляционной деятельности Армении.

"Мы хотели бы напомнить премьер-министру Армении, который вместо того, чтобы возражать против провокационных шагов некоторых представителей армян, выступающих против предложения активизировать движение по Лачинской дороге параллельно с использованием дороги Агдам-Ханкенди для доставки грузов армянским жителям в случае необходимости, обвиняет Азербайджан в том, что он якобы "морит голодом" армянских жителей, что в настоящее время грузовики, отправленные Обществом Красного аолумесяца Азербайджана в направлении Агдам-Ханкенди, ожидают в настоящее время проезда в Ханкенди. Если бы армянская сторона действительно нуждалась в поставке грузов, она бы не препятствовала прохождению этих грузов на территорию, требуя блокирования дороги миротворческим контингентом. Подход армянских жителей еще раз показал, что заявления Армении и некоторых представителей армянских жителей о “гуманитарной ситуации” являются не чем иным, как политическими манипуляциями", - говорится в комментарии.

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