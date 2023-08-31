НПО Азербайджана распространили заявление в связи со сложившейся ситуацией на Сарсангском водохранилище (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В связи с аварийной ситуацией на Сарсангском водохранилище экологически ориентированные НПО распространили заявление.

Как сообщает в четверг Trend, заявление озвучил заместитель председателя Общественного Объединения "Специалисты в области водопользования" Амин Мамедов.

"Мы, неправительственные организации, представляющие гражданское общество Азербайджана, выступаем с совместным заявлением и выражаем глубокую обеспокоенность аварийной ситуацией на Сарсангском водохранилище.

Недопустимо, чтобы Сарсангское водохранилище использовалось Арменией и поддерживаемыми ею незаконными формированиями как средство экологического и социально-экономического террора против азербайджанского населения.

Сарсангское водохранилище, введенное в эксплуатацию 47 лет назад, остро нуждается в ремонте и восстановлении. Уже более 30 лет Армения незаконно эксплуатирует этот водоем и занимается экономическими и экологическими преступлениями. Продолжение этих действий недопустимо.

В недавнем заявлении официальных органов Азербайджана относительно Сарсангского водохранилища отмечается, что его нынешнее чрезвычайное положение представляет серьезную угрозу населенным пунктам, фермам и инфраструктурным объектам, расположенным в его нижней части.

В течение многих лет вода из этого водохранилища в зимнее время сбрасывалась в села, население которых состояло из азербайджанцев, без учета сезонных потребностей территории, в результате чего населенные пункты, сельскохозяйственные угодья и линии связи зимой были затоплены. В жаркий летний сезон не осуществлялся пропуск воды, что вызвало ее острую нехватку, в результате чего возникли проблемы с орошением сельскохозяйственных полей, засохла и была уничтожена растительность.

Согласно Хельсинкскими правилами 1966 года и Берлинскими правилами 2004 года, право на использование воды имеет решающее значение для жизни и здоровья и является предпосылкой для осуществления других прав человека.

Армения никогда не реагировала на призывы международной общественности относительно Сарсангского водохранилища. Наглядным примером этого является резолюция № 2085 от 26 января 2016 года, принятая Парламентской ассамблеей Совета Европы, Армения не сделала вывод, что данные действия считаются экологической агрессией, направленной на создание гуманитарных и экологических проблем для граждан Азербайджана. В этой резолюции указывалось, что неправильное управление Сарсангским водохранилищем сопряжено с большим риском стихийных бедствий, которые могут привести к многочисленным человеческим жертвам и новому гуманитарному кризису

Продолжение незаконной деятельности Армении в прошедший период может в любой момент привести к страшной гуманитарной катастрофе на Сарсангском водохранилище.

Орошаемые территории Тертерского, Агдамского, Бардинского, Геранбойского, Евлахского и Агджабединского районов, обладающих большим сельскохозяйственным потенциалом и плодородными земельными ресурсами, стали жертвами произвола Армении в связи с Сарсангским водохранилищем. Если использовать по назначению Сарсангское водохранилище, то в активный сельскохозяйственный оборот можно ввести 100 тысяч гектаров пахотных земель.

Помимо других экологических преступлений, совершенных Арменией, она должна выплатить Азербайджанскому государству компенсацию за большой ущерб, нанесенный экономике нашей страны в результате незаконной эксплуатации Сарсангского водохранилища и использования его в качестве инструмента экологического терроризма.

Те, кто продолжает экологический терроризм на территориях Азербайджана, находящихся под временным контролем российских миротворцев, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законами Азербайджанской Республики. Мы обращаемся к соответствующим государственным учреждениям Азербайджанской Республики с просьбой принять все возможные меры в связи с аварийной ситуацией на Сарсангском водохранилище.

Нужно немедленно прекратить экологический террор, совершаемый против Азербайджана Арменией и незаконным режимом, которому она покровительствует, а управление Сарсангским водохранилищем должно быть передано соответствующим госучреждениям Азербайджанской Республики", - говорится в заявлении.