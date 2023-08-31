МИД Азербайджана ответил Пашиняну (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:27)

БАКУ /Trend/ - Обвинение в адрес азербайджанской стороны в "проведении политики этнической чистки в регионе" абсурдно.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана по поводу заявлений, озвученных премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления на заседании правительства.

"Проявлением безответственной манипулятивной деятельности Армении является то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления на заседании правительства 31 августа, без каких-либо оснований в очередной раз обвинивший Азербайджан в осуществлении “геноцида”, обесценил это высказывание. Мы хотели бы напомнить премьер-министру, который вместо того, чтобы протестовать против провокационных шагов некоторых представителей армян, выступающих против предложения об интенсификации движения по Лачинской дороге, параллельно с использованием дороги Агдам-Ханкенди для доставки грузов армянским жителям в случае необходимости, обвиняет Азербайджан в том, что он "держит армянских жителей голодными", что в настоящее время грузовики Азербайджанского общества Красного полумесяца, направленные в сторону Ханкенди, ждут в этом районе перехода в Ханкенди. Если бы армянская сторона действительно нуждалась в перевозимых грузах, она бы не препятствовала прохождению этих грузов на территорию, требуя блокирования дороги миротворческим контингентом. Подход армянских жителей еще раз показал, что заявления Армении и некоторых представителей армянских жителей о “гуманитарной ситуации” являются не чем иным, как политическими манипуляциями. Что касается заявления об открытии Лачинской дороги в одностороннем порядке и "планах выселения армянских жителей", мы хотели бы заявить, что в настоящее время создаются условия для перехода армянских жителей через пограничный пункт пропуска Лачин в обоих направлениях, и обвинение в адрес азербайджанской стороны в "проведении политики этнической чистки в регионе" абсурдно. Видимо, армянская сторона, которая на протяжении почти 30 лет осуществляла геноцид, массовые убийства и этнические чистки не только на оккупированных азербайджанских территориях, но и против азербайджанцев, проживавших до конца 1980-х годов на территории нынешней Армении, считает, что каждое государство использует один и тот же подход и имеет одинаковое понимание. Было бы хорошо, если бы премьер-министр Армении, который на словах поддерживает территориальную целостность Азербайджана, поддержал бы политику реинтеграции жителей армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе, в рамках азербайджанского законодательства, и воздержался бы от вмешательства против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Надеемся, что армянская сторона правильно оценит реалии, сложившиеся в регионе в постконфликтный период, и продемонстрирует конструктивную позицию на переговорах с Азербайджаном для установления мира", - говорится в комментарии.