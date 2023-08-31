Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением в связи с нападением на посольство Азербайджана в Ливане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Распространено заявление Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой в связи с провокацией, совершенной лицами армянского происхождения против посольства Азербайджана в Ливане.

Об этом сообщили в четверг Trend в Аппарате омбудсмена Азербайджана.

Было отмечено, что Армения на протяжении всей истории проводила политику террора против азербайджанских и турецких дипломатов, в текущем году состоялось открытие памятника, посвященного террористической операции “Немезида”, как символ поддержки этой политики и в настоящее время.

"Следующий случай, ставший одним из последствий этой политики, произошел в Ливане, когда около 50 человек армянского происхождения собрались перед административным зданием посольства Азербайджанской Республики в Ливане, и скандируя различные лозунги, бросали в здание бутылки, наполненные краской и горючей смесью.

Хотя среди сотрудников посольства пострадавших не было, подобные случаи следует рассматривать как провокации, направленные на причинение вреда жизни и здоровью азербайджанских дипломатов. В то же время тот факт, что люди, совершившие провокацию, смогли уйти, когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, не должен препятствовать привлечению их к ответственности. Согласно международному праву, здания посольств неприкосновенны и должны быть защищены от любого вмешательства и причинения вреда. Поэтому, каждое государство должно принимать необходимые меры по обеспечению безопасности органов дипломатической службы.

К сожалению, до этого армяне несколько раз нападали на дипломатические представительства Азербайджана, расположенные за рубежом, совершали различные акты вандализма. Подобный инцидент произошел и перед нашим посольством в Ливане в прошлом году. Серьезную озабоченность вызывает тот факт, что армяне ради проведения акции продолжают свои радикальные нападения и совершают насильственные действия, выкрикивая необоснованные лозунги с обвинениями, неуважением к территориальной целостности Азербайджана.

Хочу отметить, что мы неоднократно выступали с открытыми призывами относительно того, что пропаганда ненависти к азербайджанцам со стороны Армении обострилась. Таким образом, продолжение этой политики азербайджанофобии приводит к совершению армянами как внутри Армении, так и за ее пределами действий, направленных против Азербайджана в различных формах.

В связи с этим, призываю все иностранные государства выполнить свои обязательства, исходящие из Венской конвенции 1961 года "О дипломатических сношениях", решительно осудить случаи нападений на дипмиссии, поддержать принятие необходимых мер ответственности", - говорится в заявлении.

Отметим, что около 50 лиц армянского происхождения, проводивших акцию перед посольством Азербайджанской Республики в Ливане, нанесли удары по забору вокруг административного здания посольства и бросили в здание бутылки с краской и горючей смесью, которые они принесли с собой.