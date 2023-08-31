Такие структуры, как МККК, становящиеся игрушкой в чьих-то руках против Азербайджана, занимаются бесполезной деятельностью - Ильгар Велизаде

БАКУ /Trend/ - Такие структуры, как МККК, становящиеся игрушкой в чьих-то руках против Азербайджана, занимаются бесполезной деятельностью.

Об этом сказал в четверг Trend политолог Ильгар Велизаде.

Он отметил, что под влиянием политических структур, организаций, политиков, выступающих против Азербайджана, некоторые международные организации занимают предвзятую позицию в отношении Азербайджана.

"К сожалению, данная картина не меняется годами. Мы наблюдали ее во время 44-дневной войны, до и после нее. Это для нас не удивительно. Если это так, если они демонстрируют такую предвзятую позицию, то зачем нам сотрудничать с такими организациями? К сожалению, это печальное обстоятельство не обсуждается широко. Мы должны действовать организованно совместно с другими странами, которые подвергаются такому предвзятому подходу, добиваться давления на эти организации на уровне ООН. Эти организации становятся инструментом в чьих-то руках против Азербайджана, тем самым осуществляя бесполезную и ненужную деятельность", - сказал Велизаде.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общество Красного полумесяца организовало доставку продовольствия для удовлетворения потребностей лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом регионе. На начальном этапе планируется доставка 40 тонн муки по маршруту Агдам-Ханкенди.

Армения и созданный ею преступный сепаратистский режим препятствуют открытию дороги Агдам-Ханкенди для доставки груза.