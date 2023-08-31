США работают с Азербайджаном и Арменией, чтобы обеспечить возможность доставки продовольствия в Карабах - Госдеп

БАКУ /Trend/ - В течение последних нескольких недель Соединенные Штаты беспрерывно работали с Азербайджаном и Арменией, чтобы обеспечить возможность доставки гуманитарного груза населению в Карабахе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

Необходимо безотлагательно провести встречу между азербайджанскими представителями и представителями армянского меньшинства в Карабахе, чтобы согласовать способы транспортировки важнейших продуктов питания для населения в Карабахе, включая дополнительные маршруты поставок, и возобновить обсуждение всех нерешенных вопросов, говорится в заявлении.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца организовало доставку продовольствия для удовлетворения потребностей лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом регионе. На начальном этапе планируется доставка 40 тонн муки по маршруту Агдам-Ханкенди.

Армения и созданный ею преступный сепаратистский режим препятствуют открытию дороги Агдам-Ханкенди для доставки груза.