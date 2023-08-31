Заявления Госдепа США о так называемой «блокаде» неприемлемы - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Руководитель управления пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал заявление официального представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера от 31 августа.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на азербайджанское внешнеполитического ведомство.

"Азербайджан принял к сведению заявление американского Госдепа о ситуации в регионе. В первую очередь считаем неприемлемыми заявления о так называемой «блокаде» на фоне предложений азербайджанской стороны по удовлетворению нужд жителей армянского происхождения, в том числе по использованию дороги Агдам-Ханкенди, активизации движения по Лачинской дороге, а также того факта, что десятки армянских жителей ежедневно переходят через ППП «Лачин» в обоих направлениях. Считаем безосновательными утверждения о наличии «напряженной гуманитарной ситуации» на фоне попыток некоторых представителей армянских жителей препятствовать движению грузовиков, отправленных Обществом Красного полумесяца Азербайджана в направлении Агдам-Ханкенди и в настоящее время ожидающих пропуска в Ханкенди.

Что касается реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, доставки гуманитарных грузов в Карабахский регион различными маршрутами, а также того факта, что Азербайджан неоднократно предлагал организацию встречи специального представителя Азербайджана с представителями местных армянских жителей, то американской стороне хорошо известно, что армянская сторона нарушила достигнутые договоренности, выдвигая незаконные условия и различные оправдания. Постоянное отклонение предложений азербайджанской стороны в этом направлении еще раз демонстрирует, что ситуация носит вовсе не гуманитарный, а скорее политический характер.

Азербайджанская Республика полна решимости установить мир, безопасность и стабильность в регионе на основе уважения суверенитета и территориальной целостности государств, а также реинтегрировать армянское население в рамках азербайджанского законодательства", - сказал Айхан Гаджизаде.