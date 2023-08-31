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Состоялись церемонии выпуска Военно-морского и Лётного училищ Турции (ФОТО)

Политика Материалы 31 августа 2023 22:55 (UTC +04:00)
Состоялись церемонии выпуска Военно-морского и Лётного училищ Турции (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Продолжается рабочий визит министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова в Турцию для участия в ряде мероприятий по случаю 101-й годовщины Дня Победы братской страны, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Генерал-полковник З.Гасанов 31 августа принял участие в выпускных церемониях Высшего военно-морского училища и Высшего военного лётного училища Турецкой Республики.

На церемониях выступил Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и поздравил выпускников.

Затем выпускникам были вручены дипломы.

Отметим, что дипломы азербайджанским выпускникам, успешно окончившим военные училища, вручил генерал-полковник З.Гасанов.

Состоялись церемонии выпуска Военно-морского и Лётного училищ Турции (ФОТО)
Состоялись церемонии выпуска Военно-морского и Лётного училищ Турции (ФОТО)
Состоялись церемонии выпуска Военно-морского и Лётного училищ Турции (ФОТО)
Состоялись церемонии выпуска Военно-морского и Лётного училищ Турции (ФОТО)
Состоялись церемонии выпуска Военно-морского и Лётного училищ Турции (ФОТО)
Состоялись церемонии выпуска Военно-морского и Лётного училищ Турции (ФОТО)
Состоялись церемонии выпуска Военно-морского и Лётного училищ Турции (ФОТО)
Состоялись церемонии выпуска Военно-морского и Лётного училищ Турции (ФОТО)
Состоялись церемонии выпуска Военно-морского и Лётного училищ Турции (ФОТО)
Состоялись церемонии выпуска Военно-морского и Лётного училищ Турции (ФОТО)
Состоялись церемонии выпуска Военно-морского и Лётного училищ Турции (ФОТО)
Состоялись церемонии выпуска Военно-морского и Лётного училищ Турции (ФОТО)
Состоялись церемонии выпуска Военно-морского и Лётного училищ Турции (ФОТО)
Состоялись церемонии выпуска Военно-морского и Лётного училищ Турции (ФОТО)
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