Состоялись церемонии выпуска Военно-морского и Лётного училищ Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается рабочий визит министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова в Турцию для участия в ряде мероприятий по случаю 101-й годовщины Дня Победы братской страны, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Генерал-полковник З.Гасанов 31 августа принял участие в выпускных церемониях Высшего военно-морского училища и Высшего военного лётного училища Турецкой Республики.

На церемониях выступил Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и поздравил выпускников.

Затем выпускникам были вручены дипломы.

Отметим, что дипломы азербайджанским выпускникам, успешно окончившим военные училища, вручил генерал-полковник З.Гасанов.