В результате армянской провокации ранен азербайджанский военнослужащий (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - В результате обстрела с позиций подразделений вооруженных сил Армении, расположенных в направлении поселка Зод Басаркечерского района, военнослужащий азербайджанской армии Тагиев Магомед Рамиз оглы получил ранение, передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Нашему военнослужащему, который был ранен в результате провокации армянской стороны, немедленно была оказана первая помощь, после чего его эвакуировали в военно-медицинское учреждение. В настоящее время позиции азербайджанской армии обстреливаются в указанном направлении. Нашими подразделениями принимаются ответные меры. Заявляем, что вся ответственность за результаты провокации армянской стороны лежит на военно-политическом руководствое этой страны", - заявили в минобороны Азербайджана.