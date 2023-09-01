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Вооруженные силы Армении применили ударный БПЛА – минобороны Азербайджана

Политика Материалы 1 сентября 2023 10:55 (UTC +04:00)
Вооруженные силы Армении применили ударный БПЛА – минобороны Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Утром 1 сентября подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечярского района, применили ударный БПЛА по позициям азербайджанской армии, расположенным на территории Кяльбаджарского района, передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В результате получили ранения еще двое наших военнослужащих. В настоящее время подразделения азербайджанской армии принимают решительные ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении ведомства.

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