Вооруженные силы Армении применили ударный БПЛА – минобороны Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Утром 1 сентября подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечярского района, применили ударный БПЛА по позициям азербайджанской армии, расположенным на территории Кяльбаджарского района, передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В результате получили ранения еще двое наших военнослужащих. В настоящее время подразделения азербайджанской армии принимают решительные ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении ведомства.