Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев поздравил президента Словакии

Политика Материалы 1 сентября 2023 11:14 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Словакии

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Словакии Зузане Чапутовой по случаю Дня Конституции этой страны.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Конституции.

Динамика связей между Азербайджаном и Словакией, которые в этом году отметят 30-летие установления дипломатических отношений, вызывает удовлетворение. Активный диалог наших стран создал условия для развития по восходящей линии сотрудничества в ряде областей, в частности, в энергетической сфере.

Уверен, что мы и дальше будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление азербайджано-словацких дружественных отношений, реализацию большого потенциала нашего взаимовыгодного сотрудничества в торговой, инвестиционной, транспортной и других сферах.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, дружественному народу Словакии желаю постоянного спокойствия и благополучия", - говорится в письме.

Лента

Лента новостей

Читать все новости