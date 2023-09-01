Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывают узы истинной дружбы и братства

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Узбекистан связывают узы истинной дружбы и братства. Нас радует, что наши двусторонние отношения и стратегическое партнерство, построенные на таком прочном фундаменте, год от года развиваются по восходящей и обогащаются конкретным содержанием.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном 1 сентября Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю национального праздника этой страны – Дня независимости.

Назвав в послании Узбекистан братской страной, Президент Азербайджана Ильхам Алиев от своего имени и от имени азербайджанского народа передал Президенту Шавкату Мирзиёеву и узбекскому народу самые искренние поздравления и добрые пожелания.

«Сегодня благодаря Вашему руководству и дальновидной политике Узбекистан, оставаясь приверженным традициям и принципам государственности, уверенно движется вперед по пути социально-экономического прогресса. Испытываем особую радость оттого, что являемся свидетелями важных достижений Вашей страны под Вашим руководством, завоеванного ею авторитета на международной арене и нарастающих с каждым годом успехов. Активная роль и позиция Узбекистана в процессах, происходящих в регионе, позволяют стране на высоком уровне проводить заседания и саммиты самых престижных международных организаций», - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что открытый и активный политический диалог между двумя странами, взаимные визиты на высшем уровне, регулярные встречи, подписанные многочисленные документы, успешно реализуемые совместные проекты, в том числе деятельность Межправительственной комиссии, обусловливают положительную динамику сотрудничества и играют важную роль в определении новых направлений партнерства.

Президент Ильхам Алиев довел до внимания, что государственный визит Президента Шавката Мирзиёева в Азербайджан, совершенный несколько дней назад, открыл новую страницу в истории азербайджано-узбекских связей, придал мощный импульс всестороннему развитию стратегического партнерства.

Президент Азербайджана выразил в послании уверенность в том, что они и впредь будут прилагать усилия на пути дальнейшего укрепления двусторонних межгосударственных отношений, развития приоритетных направлений сотрудничества, продолжения и расширения успешной совместной деятельности в рамках международных организаций, в частности, Организации тюркских государств.