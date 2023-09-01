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Президент Ильхам Алиев: Динамика связей между Азербайджаном и Словакией вызывает удовлетворение

Политика Материалы 1 сентября 2023 11:25 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Динамика связей между Азербайджаном и Словакией вызывает удовлетворение

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Динамика связей между Азербайджаном и Словакией, которые в этом году отметят 30-летие установления дипломатических отношений, вызывает удовлетворение.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Словакии Зузане Чапутовой по случаю Дня Конституции.

"Активный диалог наших стран создал условия для развития по восходящей линии сотрудничества в ряде областей, в частности, в энергетической сфере.

Уверен, что мы и дальше будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление азербайджано-словацких дружественных отношений, реализацию большого потенциала нашего взаимовыгодного сотрудничества в торговой, инвестиционной, транспортной и других сферах", - говорится в письме.

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