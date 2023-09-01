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В ответ на провокацию армян уничтожены 2 военнослужащих ВС Армении

Политика Материалы 1 сентября 2023 11:29 (UTC +04:00)
В ответ на провокацию армян уничтожены 2 военнослужащих ВС Армении

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - В ответ на провокацию армян уничтожены 2 военнослужащих ВС Армении, один ранен. Информацию подтвердило министерство обороны Армении.

Отметим, что в результате обстрела подразделениями вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района ранен военнослужащий азербайджанской армии Тагиев Мухаммед Рамиз оглу.

Кроме того, утром 1 сентября подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечярского района, применили ударный БПЛА по позициям азербайджанской армии, расположенным на территории Кяльбаджарского района. В результате были ранены еще двое военнослужащих Азербайджана.

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