Переговоры по доставке продовольственного груза из Баку для армянских жителей в Ханкенди продолжаются - Джейхун Мирзаев

АГДАМ /Trend/ - Отправленная из Баку для армянских жителей Карабаха автоколонна с продовольственным грузом уже четвертый день находится на дороге Агдам-Ханкенди. Переговоры продолжаются.

Об этом сказал в пятницу карабахскому бюро Trend генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзаев.

Он сообщил, что в настоящее время они ждут ответа.

"Мы поделимся с вами информацией относительно результата переговоров. Мы останемся здесь до тех пор, пока привезенные нами продовольственные грузы не будут доставлены жителям армянского происхождения в Ханкенди", - добавил он.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общества Красного Полумесяца отправило 40 тонн муки проживающим в Карабахе жителям армянского происхождения. В настоящее вермя грузовики ждут на посту российских миротворцев на дороге Агдам-Ханкенди. Командованию российского миротворческого контингента было направлено обращение с просьбой создать условия для доставки продовольственного груза в Ханкенди.