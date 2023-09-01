Провокации Армении должны быть осуждены международным сообществом - МИД Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Провокации Армении должны быть осуждены международным сообществом. Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«31 августа -1 сентября армянская сторона в очередной раз прибегла к военной провокации. Подразделения вооруженных сил Армении в Зодском направлении открыли огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным на территории Кяльбаджарского района, с применением ударных БПЛА и стрелкового оружия. В результате этой преднамеренной провокации пострадали трое военнослужащих азербайджанской армии.

Подобные действия, совершаемые Арменией с целью отвлечь внимание от напряженной политической и социальной ситуации в стране, а также ввести в заблуждение международное сообщество, должны быть категорически отвергнуты и осуждены международным сообществом. Ответственность за эти провокации полностью ложится на военно-политическое руководство Армении. Азербайджан продолжит принимать все необходимые меры для предотвращения подобных провокаций», - говорится в заявлении ведомства.

Отметим, что в результате обстрела подразделениями вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района ранен военнослужащий азербайджанской армии Тагиев Мухаммед Рамиз оглу.

Кроме того, еще двое военнослужащих Азербайджана получили ранения после применения подразделениями вооруженных сил Армении, дислоцированными в Зодском направлении Басаркечярского района, ударного БПЛА по позициям азербайджанской армии, расположенным на территории Кяльбаджарского района.