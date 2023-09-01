Заявления главы МИД Германии являются продуктом лживой армянской пропаганды - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан предложил армянским жителям Карабахского региона страны обеспечить их всем необходимым для жизни.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации главы пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в соцсети «X» в ответ на высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок.

«Однако неоднократный отказ армян показывает, что все претензии необоснованны. Азербайджан предложил предоставить армянским жителям, проживающим в Карабахском регионе, необходимое обеспечение. Заявления в связи с этим министра иностранных дел Германии Анналены Бербок являются продуктом лживой армянской пропаганды», - говорится в публикации.