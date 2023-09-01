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Стали известны имена ликвидированных на границе с Азербайджаном армянских военнослужащих

Политика Материалы 1 сентября 2023 18:45 (UTC +04:00)
Стали известны имена ликвидированных на границе с Азербайджаном армянских военнослужащих

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Армения обнародовала имена своих военнослужащих, ликвидированных на границе с Азербайджаном в ответ на провокации армянской стороны.

Как передает Trend, министерство обороны Армении подтвердило, что были ликвидированы военнослужащие армянской армии - Андраник Аршакович Антонян, Арсен Александрович Мкртичян, Вачаган Сароевич Варданян и Нарек Каренович Погосян.

Состояние одного раненого военнослужащего оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, что утром 1 сентября подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечярского района, применили ударный БПЛА по позициям азербайджанской армии, расположенным на территории Кяльбаджарского района. В результате трое военнослужащих Азербайджана получили ранения.

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