Будут награждены азербайджанские спортсмены, показавшие наивысшие результаты на XXXI Всемирной летней Универсиаде и Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении спортсменов Азербайджана, показавших самые высокие результаты на XXXI Всемирной летней Универсиаде в китайском городе Чэнду и Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале в словенском городе Марибор, их тренеров и других специалистов, принимавших участие в процессе подготовки спортсменов к играм.

Согласно распоряжению, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановлено для награждения спортсменов Азербайджанской Республики, показавших самые высокие результаты на XXXI Всемирной летней Универсиаде в китайском городе Чэнду и Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале в словенском городе Марибор, их тренеров и других специалистов, принимавших участие в процессе подготовки спортсменов к играм, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики 291 200 (двести девяносто одну тысячу двести) манатов.

Министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики поручено в 15-дневный срок подготовить и утвердить порядок распределения и выплаты средств, предусмотренных для награждения спортсменов, их тренеров и других специалистов, принимавших участие в процессе подготовки спортсменов к играм, с учетом уровня конкуренции между спортсменами и количества медалей за самые высокие результаты; обеспечить выплату средств, выделенных частью 1 настоящего распоряжения, в соответствии с порядком, предусмотренным в пункте 2.1 настоящего распоряжения.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.