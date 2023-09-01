АГДАМ /Trend/ - Сегодняшние переговоры по доставке продовольственного груза из Баку в Ханкенди результатов не принесли.

Об этом сказал в пятницу Карабахскому бюро Trend генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзаев.

«Мы ждем уже четвертый день. Из-за определенных проблем не удается доставить привезенные нами 40 тонн муки жителям армянского происхождения в Карабахе. Но мы настойчивы, будем ждать здесь столько, сколько необходимо. Мы не уйдем отсюда, пока не доставим 40 тонн муки в двух грузовиках армянским жителям в Карабахе. Сегодня состоялись переговоры, но, как видите, они не дали результатов", - сказал он.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общества Красного Полумесяца отправило 40 тонн муки проживающим в Карабахе жителям армянского происхождения. В настоящее время грузовики находятся у поста российских миротворцев на дороге Агдам-Ханкенди. Командованию российского миротворческого контингента было направлено обращение с просьбой создать условия для доставки продовольственного груза в Ханкенди.