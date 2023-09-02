Завершился рабочий визит министра обороны Азербайджана в Турцию (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках рабочего визита в Турцию министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим 1-й авиабазой в Эскишехире генерал-майором Эртаном Узуном.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

На встрече состоялся подробный обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в военной и военно-образовательной сферах и многим другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

После взаимного вручения подарков было сделано совместное фото на память.

Затем генерал-полковник З.Гасанов и министр национальной обороны Турецкой Республики Яшар Гюлер приняли участие в церемонии открытия 2023-2024 летного учебного года.

Затем З.Гасанов прибыл в Анкару, где встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Турецкой Республики генералом армии Метином Гюраком.

На встрече были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между армиями двух стран и ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем министры обороны двух стран приняли участие в аэрокосмическом и технологическом фестивале «Технофест» в Анкаре.

Выступивший на фестивале Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал участников.

Отметим, что фестиваль «Технофест» был встречен зрителями с большим интересом.