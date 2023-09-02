Уничтожена станция управления БПЛА вооруженных сил Армении

БАКУ /Trend/ - Утром 2 сентября была уничтожена мобильная наземная станция управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) вооруженных сил Армении, предпринимавшими попытки совершения разведывательных полетов над позициями Азербайджанской Армии в Шахбузском и Кяльбаджарском направлениях, передает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Отметим, что эта станция использовалась для управления БПЛА, которые вели разведку и наносили удары по позициям нашей Армии, расположенным в различных направлениях", - сказали в министерстве.