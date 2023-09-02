Президент Ильхам Алиев: Развитие и углубление из года в год дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом вызывает удовлетворение

БАКУ /Trend/ - Развитие и углубление из года в год дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом вызывает удовлетворение.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгу по случаю Дня Независимости этой страны.

"Мы придаем большое значение развитию двусторонних связей во всех сферах, в том числе в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, образовательной и других областях. Хотел бы подчеркнуть наше эффективное сотрудничество с Вьетнамом в рамках международных институтов, в частности, Движения неприсоединения и ООН.

Считаю, что есть хорошие возможности для того, чтобы сотрудничество между нашими странами поднялось на качественно новый уровень. Были бы рады видеть участие вьетнамских компаний в широкомасштабных работах по восстановлению и реконструкции, проводимых в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Верю, что мы в дальше успешно продолжим наши совместные усилия на пути полного использования имеющегося потенциала традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Вьетнамом, расширения взаимодействия как на двусторонней, так и на многосторонней основе", - говорится в письме.