Высказывания Пашиняна наносят серьезный ущерб мирному процессу - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Высказывания Пашиняна наносят серьезный ущерб мирному процессу.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Мы решительно осуждаем и отвергаем заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 2 сентября 2023 года, которое в очередной раз доказывает продолжающиеся притязания на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и служит поощрению сепаратизма в Карабахском регионе Азербайджана.

Это заявление премьер-министра Армении вступает в противоречие с ранее озвученным заявлением о поддержке территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион, и наносит серьезный удар по проводимому в настоящее время мирному процессу.

Это не укладывающееся ни в какие рамки поведение страны, которая не отказывается от необоснованных посягательств на территории Азербайджана, от фальсификации истории, грубо нарушает принципы международного права, не делает выводы из плачевного положения, в которое она попала из-за своей же агрессивной политики, должно быть пресечено. Известно, что авантюра, задуманная как отделение Нагорного Карабаха в одностороннем порядке без разрешения Азербайджана, противоречила советскому законодательству, что было подтверждено на высшем конституционном уровне еще в то время. Всем известно, что незаконный "референдум о независимости", проведенный сепаратистами в Карабахе 10 декабря 1991 года под предлогом "права на самоопределение", был организован без согласия Азербайджана и без участия азербайджанского населения этого региона.

Известно также, что утверждения Армении о получении “независимости” “Нагорным Карабахом” противоречат принятому в международном праве принципу uti possidetis и поэтому совершенно необоснованны в рамках международного права.

Молчание армянской стороны по фактам почти 30-летней военной оккупации Карабахского региона Азербайджана вооруженными силами Армении, нарушения фундаментальных прав до миллиона азербайджанцев, геноцида и массовых убийств азербайджанцев показывает, что эта страна не извлекла уроков из истории. Эти и другие факты, необоснованная и деструктивная позиция Армении, решения международных организаций на протяжении многих лет неоднократно подтверждали агрессивную политику Армении. Несмотря на то, что на протяжении десятилетий Азербайджан проявлял стратегическое терпение для урегулирования конфликта путем переговоров, Армения постоянно выступала против доброй воли, проявленной Азербайджаном по этому вопросу. В результате 44-дневной войны после очередной военной провокации Армении, не отказавшейся от политики агрессии, мы восстановили международную справедливость и территориальную целостность Азербайджана.

Деструктивное поведение, демонстрируемое Арменией на фоне новых реалий, сложившихся в регионе, не только не имеет перспектив, но и ведет Армению к страданиям. Любые попытки выдвинуть какие-либо претензии касательно азербайджанских территорий и разжечь на наших территориях агрессивные сепаратистские тенденции получат должную реакцию", - говорится в заявлении.