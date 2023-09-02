Представители ОИС проведут миссию по установлению фактов в Агдаме, Физули и Гяндже (Дополнено)

Дополнены подробности (Первая версия вышла в 12:03)

БАКУ/Trend/ - По приглашению Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой делегация во главе с председателем Постоянной независимой комисси по правам человека в рамках Организации Исламского сотрудничества (ОИС) прибыла в Азербайджан для проведения миссии по установлению фактов в Гяндже, Агдамском и Физулинском районах, сообщает в субботу Trend.

В состав делегации вошли председатель Независимой комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (НКПЧ ОИС) Мухаммад Сулейман Лавал (Нигерия), заместитель председателя НКПЧ ОИС Гаджи Али Ачыкгюль (Турция), член НКПЧ ОИС Хилал бин Саид аль Шидхани (Оман), испонительный директор секретариата НКПЧ ОИС Нура бинт Заид ар-Рашуд (Саудовская Аравия), директор секретариата НКПЧ ОИС Джавед Саглаин (Пакистан), сотрудник секретариата НКПЧ ОИС Ибрахима Саиду Камара (Гвинея).

Основной целью визита является установление на месте фактов уничтожения Арменией религиозных и культурных памятников, кладбищ, принадлежащих азербайджанцам, сбор материалов об азербайджанцах, пострадавших от оккупации и ракетных бомбордировок, а также подготовка отчета по результатам миссии и представление его международному сообществу.