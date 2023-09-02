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Опубликованы кадры уничтожения станции управления БПЛА ВС Армении (ВИДЕО)

Политика Материалы 2 сентября 2023 14:00 (UTC +04:00)
Опубликованы кадры уничтожения станции управления БПЛА ВС Армении (ВИДЕО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения станции управления БПЛА вооруженных сил Армении, передает в субботу Trend.

Напомним, что утром 2 сентября была уничтожена мобильная наземная станция управления беспилотными летательными аппаратами вооруженных сил Армении, предпринимавшими попытки совершения разведывательных полетов над позициями Азербайджанской Армии в Шахбузском и Кяльбаджарском направлениях.

Эта станция использовалась для управления БПЛА, которые вели разведку и наносили удары по позициям нашей Армии, расположенным в различных направлениях.

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