Омбудсмен рассказала о встрече с армянскими футболистами, задержанными за неуважение к флагу Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева рассказала о встрече с армянскими футболистами, задержанными за неуважение к флагу Азербайджана.

Азербайджан, как и всегда, соблюдает все нормы и принципы, взятые на себя обязательства, и действует соответственно, сказала она журналистам в субботу, передает Trend.

«Задержанные армянские футболисты сказали, что сожалеют о своих действиях, и выразили глубокую благодарность правительству Азербайджана. По их словам, совершить этот поступок их заставили руководство клуба и тренеры. Это еще одно явное свидетельство азербайджанофобской политики. Мы всегда обращаем на это внимание наших коллег. К сожалению, такие случаи все еще имеют место", - сказала омбудсмен.

Напомним, что 28 августа на ППП "Лачин" были задержаны трое армян, оскорбивших ранее азербайджанский флаг.

В 2021 году в некоторых средствах массовой информации и на различных страницах в социальных сетях были распространены видеозаписи, на которых армянские футболисты совершают оскорбительные действия в отношении Государственного флага Азербайджана.

В связи с этим Генеральным прокурором Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям 283.2.3 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенное организованной группой) и 324 (оскорбительные действия в отношении Государственного флага или Государственного герба Азербайджана) Уголовного кодекса АР, расследование данного дела поручено следственному управлению прокуратуры.