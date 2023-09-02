Деятельность, связанная с состоянием находящихся в армянском плену граждан Азербайджана, продолжается - Сабина Алиева

БАКУ/Trend/ - Продолжается деятельность, связанная с состоянием находящихся в армянском плену граждан Азербайджана - Агшина Бабирова и Гусейна Ахундова.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева.

Она также отметила, что в сотрудничестве с МККК поддерживается связь с семьями пленных.

Напомним, что военнослужащие азербайджанской армии Бабиров Агшин Габиль оглу (2004 года рождения) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 года рождения) ранее пропали без вести в условиях ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Впоследствии в армянских СМИ появились видео- и фотокадры пыток в отношении Гусейна Ахундова в Армении.

Минобороны Армении 13 апреля подтвердило факт задержания азербайджанских военнослужащих в Армении.

По обвинению в якобы "убийстве" Гусейн Ахундов "приговорен к 20 годам лишения свободы" армянским судом.