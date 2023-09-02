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Хикмет Гаджиев встретился с генеральным секретарем ОТГ

Политика Материалы 2 сентября 2023 21:19 (UTC +04:00)
Хикмет Гаджиев встретился с генеральным секретарем ОТГ

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Стамбуле в здании Организации тюркских государств (ОТГ) генеральный секретарь организации Кубаничбек Омуралиев встретился с помощником Президента Азербайджана – заведующем отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым, передает Trend.

В ходе встречи Кубаничбек Омуралиев обсудил с Хикметом Гаджиевым вопросы, стоящие в повестке дня ОТГ, и подготовку к предстоящим мероприятиям организации.

Стороны также обменялись мнениями о последних событиях в тюркском мире.

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